Ветеран Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Испании

Датский полузащитник Кристиан Эриксен готовится завершить свой этап карьеры в "Манчестер Юнайтед", и его будущее может кардинально изменить вектор. Эриксен, чей контракт завершается в июне, привлек внимание "Мальорки" – клуба, который стремится поднять свой уровень и видит в опытном игроке уникальную возможность на трансферном рынке.

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В свои 33 года Эриксен все еще остается игроком с исключительным видением поля и левой ногой, которая способна менять ход матча. Хотя его роль на "Олд Траффорд" существенно уменьшилась в последнее время, его технический уровень и опыт не вызывают сомнений. В молодой команде, которой не хватает лидерства, Эриксен может стать решающей фигурой как на поле, так и в раздевалке.

"Мальорка" осторожно изучает возможность трансфера, понимая, что переубедить футболиста будет непросто. Однако привлекательность Ла Лиги, спокойствие жизни на острове и перспектива ключевой роли в команде – это те факторы, которые могут сыграть решающую роль.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Эриксен провел 35 матчей за "МЮ" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 5 ассистов.