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Один из лучших вратарей АПЛ приближается к переходу в Байер

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Эрик тен Хаг хочет видеть в команде своего соотечественника

Один из лучших вратарей АПЛ приближается к переходу в Байер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Один из лучших вратарей Английской Премьер-лиги приближается к переходу в леверкузенский "Байер".

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "фармацевтов" продвигается в переговорах с "Брентфордом" по трансферу Марка Флеккена. Переговоры, по состоянию на данный момент, находятся на финальной стадии, поэтому ожидается, что 31-летний голландец будет основным выбором Эрика тен Хага на роль голкипера в следующем сезоне.

Отмечается, что условия личного контракта Флеккена не являются проблемой, поскольку переговоры между клубами движутся в правильном направлении. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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В этом сезоне Марк Флеккен провел 8 "сухих" матчей в 37 поединках за "Брентфорд" в чемпионате Англии.

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Байер (Леверкузен) Брентфорд (Лондон) Эрик тен Хаг Марк Флеккен
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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