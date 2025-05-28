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Мохамед Салах рассказал, когда он планирует завершить карьеру
Возможно, мы еще увидим его в Саудовской Аравии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, когда он собирается завершить карьеру, а также объяснил, почему не переехал этим летом в Саудовскую Аравию.
"Я думаю, что смогу играть до 39 или 40 лет. Если я почувствую, что стоит остановиться, то я буду вынужден завершить карьеру. Я уже многого достиг. Мой контракт? Этим летом я мог оказаться в Саудовской Аравии, впрочем мы с клубом договорились о продолжении сотрудничества. Я поддерживаю связь с одним из саудовских клубов. Я не знаю, что будет в будущем, однако я очень счастлив провести следующие два года в "Ливерпуле". Посмотрим, что будет потом".
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В этом сезоне 32-летний египтянин забил 29 голов и отдал 18 ассистов в 38 матчах за "Ливерпуль" в чемпионате Англии, помог своей команде выиграть второй титул чемпионов АПЛ.
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