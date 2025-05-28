Брентфорд выкупил защитника у Фиорентины за 17,5 млн евро

"Брентфорд" выкупил правого защитника Майкла Кайоде у "Фиорентины".

Игрок подписал с "пчелами" пятилетний контракт с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.

По информации Фабрицио Романо, "Брентфорд" заплатил "Фиорентине" за 19-летнего футболиста 17,5 миллиона евро.

Кайоде в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых отдал 2 результативные передачи.