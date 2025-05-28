Легендарный нападающий Арсенала раскритиковал главного тренера клуба. Известна причина

Легендарный нападающий "Арсенала" раскритиковал главного тренера клуба.

Микель Артета подвергся критике от Тьерри Анри. Французский футболист заявил, что после 3-4 лет пребывания на верхних местах в таблице АПЛ, клуб не сыграл ни в одном финале.

"Я понимаю, что вам нужно время. Вам нужно как минимум три или четыре трансферных окна, чтобы все было в ваших руках. Но после трех-четырех лет пребывания в топе вы должны были сыграть хотя бы в финале. Я не говорю, что разочарован, но это нормально, когда люди задаются вопросом, почему эта команда не занимала призовых мест в последние годы.", - сказал Анри.

Французский экс-нападающий привёл в пример "Манчестер Юнайтед". Клуб за последние пять лет участвовал в пяти финалах.

"Это тот "Юнайтед", над которым все смеются. В то время как "Арсенал" строился три года, но ни разу не дошел до финала", - заявил легендарный футболист.

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Напомним, что "Арсенал" по итогам АПЛ занял второе место, вылетел из полуфинала Лиги Чемпионов и Кубка английской лиги. В Кубке Англии клуб проиграл в 1/32 финала.