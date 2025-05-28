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Гласнер высказался о своем будущем в Кристал Пэлас
В футболе никогда нельзя быть уверенным на 100%, но...(с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер, который ранее рассматривался как кандидат на пост наставника "РБ Лейпциг", высказался о своем будущем в лондонском клубе.
"В футболе никогда нельзя быть уверенным на 100%, но я бы сказал, что на 99% уверен, что в следующем сезоне буду тренером "Кристал Пэлас", - сказал специалист.
Добавим, что Гласнер имеет контракт с клубом до 30 июня 2026 года.
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