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Гласнер высказался о своем будущем в Кристал Пэлас

Англия

В футболе никогда нельзя быть уверенным на 100%, но...(с)

Гласнер высказался о своем будущем в Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер, который ранее рассматривался как кандидат на пост наставника "РБ Лейпциг", высказался о своем будущем в лондонском клубе.

"В футболе никогда нельзя быть уверенным на 100%, но я бы сказал, что на 99% уверен, что в следующем сезоне буду тренером "Кристал Пэлас", - сказал специалист.

Добавим, что Гласнер имеет контракт с клубом до 30 июня 2026 года.

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Оливер Гласнер Кристал Пэлас
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