Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одноклубник Забарного согласился перейти в Ливерпуль - Романо
Милош Керкез может сменить клубную прописку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Борнмута" Милош Керкез дал согласие на переход в "Ливерпуль". Об этом пишет Фабрицио Романо.
По данным источника, личные условия контракта игрока уже согласованы, и на данном этапе проблем нет. Однако переговоры между "Ливерпулем" и "Борнмутом" еще продолжаются.
Ранее сообщалось, что "Борнмут" требует за своего футболиста более 40 миллионов фунтов стерлингов.
Добавим, что в этом сезоне Керкез провел 41 матч за "Борнмут", где отметился 2 голами и 6 ассистами.
Читайте такжеБорнмут следит за двумя игроками французского клуба
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Путин выдвинул условия для прекращения войны, - Reuters
- "Было честью быть частью команды". Один из лидеров Александрии намекнул на уход
- Мареска – про Мудрика перед финалом Лиги конференций: Я очень рад, что Миша здесь
- После 20 лет. Ливерпуль устроил прощание с защитником клуба
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000