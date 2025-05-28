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Одноклубник Забарного согласился перейти в Ливерпуль - Романо

Англия

Милош Керкез может сменить клубную прописку

Одноклубник Забарного согласился перейти в Ливерпуль - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Борнмута" Милош Керкез дал согласие на переход в "Ливерпуль". Об этом пишет Фабрицио Романо.

По данным источника, личные условия контракта игрока уже согласованы, и на данном этапе проблем нет. Однако переговоры между "Ливерпулем" и "Борнмутом" еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что "Борнмут" требует за своего футболиста более 40 миллионов фунтов стерлингов.

Добавим, что в этом сезоне Керкез провел 41 матч за "Борнмут", где отметился 2 голами и 6 ассистами.

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Ливерпуль Борнмут Милош Керкез
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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