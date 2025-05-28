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Английские топ-клубы следят за вундеркиндом Бетиса

Англия

Талантливый нападающий может сменить команду

Английские топ-клубы следят за вундеркиндом Бетиса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английские топ-клубы следят за вундеркиндом "Бетиса".

Как сообщает журналист Экрем Конур, за 19-летним вингером андалусийского клуба Хесусом Родригесом сейчас внимательно наблюдают три ведущие команды, выступающие в Английской Премьер-лиге: "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал".

Отметим, что молодой испанский нападающий в этом сезоне дебютировал за "Бетис", проведя 31 матч на клубном уровне и отметившись 3 голами и двумя результативными передачами.

Действующий контракт Хесуса Родригеса с "Бетисом" рассчитан до конца июня 2029 года.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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