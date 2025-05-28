Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Английские топ-клубы следят за вундеркиндом Бетиса
Талантливый нападающий может сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английские топ-клубы следят за вундеркиндом "Бетиса".
Как сообщает журналист Экрем Конур, за 19-летним вингером андалусийского клуба Хесусом Родригесом сейчас внимательно наблюдают три ведущие команды, выступающие в Английской Премьер-лиге: "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал".
Отметим, что молодой испанский нападающий в этом сезоне дебютировал за "Бетис", проведя 31 матч на клубном уровне и отметившись 3 голами и двумя результативными передачами.
Действующий контракт Хесуса Родригеса с "Бетисом" рассчитан до конца июня 2029 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Лучший вратарь УПЛ сезона 2024/25 попрощался со своей командой
- Василий Кобин остается в Ингульце. Поворознюк поставил перед тренером амбициозную задачу
- Рух попрощался с главным тренером. Ему уже есть замена
- После 20 лет. Ливерпуль устроил прощание с защитником клуба
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой