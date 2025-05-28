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Саутгемптон договорился о трансфере молодого защитника Хоффенхайму
Об этом пишет Фабрицио Романо
Тransfermarkt
"Саутгемптон" заключил соглашение с "Хоффенхаймом" о подписании 20-летнего центрального защитника Джошуа Кварши. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Трансферная стоимость игрока составит 3,5 миллиона евро, а медицинское обследование уже успешно пройдено.
Джошуа во второй половине этого сезона играл за "Гройтер" на правах аренды. Всего футболист за сезон 2024/25 провел 25 матчей - 1774 минуты.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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