Саутгемптон договорился о трансфере молодого защитника Хоффенхайму

"Саутгемптон" заключил соглашение с "Хоффенхаймом" о подписании 20-летнего центрального защитника Джошуа Кварши. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Трансферная стоимость игрока составит 3,5 миллиона евро, а медицинское обследование уже успешно пройдено.

Джошуа во второй половине этого сезона играл за "Гройтер" на правах аренды. Всего футболист за сезон 2024/25 провел 25 матчей - 1774 минуты.