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Саутгемптон договорился о трансфере молодого защитника Хоффенхайму

Англия
Обновлено

Об этом пишет Фабрицио Романо

Саутгемптон договорился о трансфере молодого защитника Хоффенхайму

Тransfermarkt

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"Саутгемптон" заключил соглашение с "Хоффенхаймом" о подписании 20-летнего центрального защитника Джошуа Кварши. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Трансферная стоимость игрока составит 3,5 миллиона евро, а медицинское обследование уже успешно пройдено.

Джошуа во второй половине этого сезона играл за "Гройтер" на правах аренды. Всего футболист за сезон 2024/25 провел 25 матчей - 1774 минуты.

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Хоффенхайм (Зинсхайм) Саутгемптон
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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