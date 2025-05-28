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Помощники Гвардиолы покидают Манчестер Сити. Заявление клуба
Хотят новый вызов?
Getty Images / Global Images Ukraine
Помощники Гвардиолы покидают "Манчестер Сити".
Английский клуб сообщил, что Хуанма Лильо и Иньиго Домингес покинут "Манчестер Сити" когда закончится действие их контрактов.
Карлос Висенс также ушёл из клуба и подписал контракт с "Брагой".
Клуб поблагодарил помощников за работу.
"Все в Сити желают им всего наилучшего и благодарят за их вклад", - написал клуб.
К слову, Пеп Гвардиола по контракту останется тренером "горожан" до 2027 года.
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В этом сезоне "Манчестер Сити" занял третье место в Английской Премьер-Лиге.
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