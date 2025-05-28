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Аморим прокомментировал возможный переход нападающего Вулверхэмптона в Манчестер Юнайтед

Англия

Посмотрим. Некоторые изменения произойдут (с)

Аморим прокомментировал возможный переход нападающего Вулверхэмптона в Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" уже приступил к работе над усилением состава перед стартом нового сезона, и в последнее время появились слухи о возможном переходе нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи в ряды "красных дьяволов".

Главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима спросили об этом:

"Я не буду ничего подтверждать. У меня нет новостей. Посмотрим. Некоторые изменения произойдут".

Кунья за "Вулверхэмптон" в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Матеус Кунья
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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