Аморим прокомментировал возможный переход нападающего Вулверхэмптона в Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" уже приступил к работе над усилением состава перед стартом нового сезона, и в последнее время появились слухи о возможном переходе нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи в ряды "красных дьяволов".

Главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима спросили об этом:

"Я не буду ничего подтверждать. У меня нет новостей. Посмотрим. Некоторые изменения произойдут".

Кунья за "Вулверхэмптон" в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.