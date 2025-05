Защитник Фулхэма и сборной США перенёс операцию. На сколько выбыл?

Английский "Фулхэм" сообщил, что защитник клуба перенёс операцию.

27-летний Энтони Робинсон перенёс операцию на правом колене во вторник. "Дачники" назвали её "незначительной". Точных сроков восстановления клуб не назвал.

