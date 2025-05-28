Защитник Фулхэма и сборной США перенёс операцию. На сколько выбыл?

Английский "Фулхэм" сообщил, что защитник клуба перенёс операцию.

27-летний Энтони Робинсон перенёс операцию на правом колене во вторник. "Дачники" назвали её "незначительной". Точных сроков восстановления клуб не назвал.

Wishing you the best for your recovery, Jedi. ???? pic.twitter.com/tQgFc3XMZg — Fulham Football Club (@FulhamFC) May 28, 2025

"Фулхэм" сообщил, что он пройдёт курс реабилитации, чтобы быть готовым к началу сезона 2025/26.

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Вероятнее всего, у защитника обнаружили разрыв мениска. В таком случае сроки восстановления составляют от 4-х – 6-ти недель. По информации TransferMarkt, возвращение ожидается 14 июля.

В сезоне 2024/25 Энтони Робинсон сыграл 38 матчей за "Фулхэм" во всех турнирах, в которых отдал 10 голевых передач.