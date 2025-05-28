  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник Фулхэма и сборной США перенёс операцию. На сколько выбыл?

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Фулхэма и сборной США перенёс операцию. На сколько выбыл?

Англия

Скорейшего восстановления

Защитник Фулхэма и сборной США перенёс операцию. На сколько выбыл?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Фулхэм" сообщил, что защитник клуба перенёс операцию.

27-летний Энтони Робинсон перенёс операцию на правом колене во вторник. "Дачники" назвали её "незначительной". Точных сроков восстановления клуб не назвал.

"Фулхэм" сообщил, что он пройдёт курс реабилитации, чтобы быть готовым к началу сезона 2025/26.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Вероятнее всего, у защитника обнаружили разрыв мениска. В таком случае сроки восстановления составляют от 4-х – 6-ти недель. По информации TransferMarkt, возвращение ожидается 14 июля.

В сезоне 2024/25 Энтони Робинсон сыграл 38 матчей за "Фулхэм" во всех турнирах, в которых отдал 10 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Одноклубник Забарного согласился перейти в Ливерпуль - Романо
yellow-arrow
Минимум три футболиста уйдут из команды-победителя Лиги Европы летом. Кого клуб решил не оставлять?
yellow-arrow
Саутгемптон договорился о трансфере молодого защитника Хоффенхайму
Фулхэм (Лондон) Энтони Робинсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fulham
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости