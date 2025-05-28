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Минимум три футболиста уйдут из команды-победителя Лиги Европы летом. Кого клуб решил не оставлять?

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Минимум три футболиста уйдут из команды-победителя Лиги Европы летом. Кого клуб решил не оставлять?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Минимум три футболиста уйдут из команды-победителя Лиги Европы летом.

Вратари Фрейзер Форстер и Альфи Уайтман, а также левый защитник Серхио Регилон летом уйдут из «Тоттенхэма».

Защитника Бэна Дэвиса, контракт которого истекает летом, клуб хочет сохранить и продлить соглашение ещё на 12 месяцев. Решение ожидается на следующей неделе.

Также клуб хочет выкупить у «Баварии» Матиса Теля – клубам ещё предстоит обсудить детали. Тимо Вернера «Тоттенхэм» выкупать не будет, и нападающий вернётся в «Лейпциг».

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37-летний Фрейзи Форстер сыграл 13 матчей за лондонский клуб, в которых пропустил 25 голов и два матча отстоял «всухую».

26-летний Альфи Уайтман на поле не появлялся, хотя и был в заявке клуба на турниры.

Серхио Региллон сыграл 6 матчей за клуб в сезоне.

Напомним, что «Тоттенхэм» по итогам сезона занял 17-е место в турнирной таблице АПЛ и выиграл Лигу Европы. Благодаря этому лондонский клуб сыграет в следующем сезоне в Лиге Чемпионов.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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