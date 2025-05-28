Ньюкасл снова нацелился на защитника Кристал Пэлас

"Ньюкасл" решил усилить свою защиту в летнее трансферное окно и уже определил главного кандидата на эту позицию.

По информации talkSPORT, "сороки" проявляют интерес к центральному защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи.

Это уже не первая попытка "Ньюкасла" подписать английского защитника. Клуб пытался это сделать в прошлом сезоне, но тогда сделка не состоялась.

Марк в текущем сезоне сыграл 44 матча, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.