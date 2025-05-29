Арсенал рассматривает возможность подписания звезды Баварии

Как сообщает издание The Telegraph, лондонский "Арсенал" сделал запрос относительно вингера "Баварии" Лероя Сане, который рассматривает варианты продолжения карьеры.

29-летний Сане летом станет свободным агентом – его контракт с "Баварией" истекает в следующем месяце. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры, и сейчас лондонский клуб стал одним из тех, кто поинтересовался условиями сделки.

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Наставник "Арсенала" Микель Артета уже работал с Сане в "Манчестер Сити", когда входил в тренерский штаб Пепа Гвардиолы, тогда как спортивный директор "канониров" Андреа Берта активно работает над несколькими трансферами, ведь арендованный Рахим Стерлинг вернется в "Челси", что освободит место для нового вингера.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Сане провел 45 матчей за "Баварию" во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 6 ассистов.