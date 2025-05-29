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Два гранда АПЛ хотят подписать звезду Реал Сосьедада
Может сменить команду летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, Такефуса Кубо привлек внимание двух гигантов английской Премьер-лиги. "Арсенал" и "Ливерпуль" начали предварительные переговоры относительно возможного трансфера талантливого вингера из "Реал Сосьедад". Оба клуба уже успели обсудить ситуацию с новыми агентами игрока, хотя пока все еще остается много неопределенного.
Этот сезон для японца не стал самым успешным в плане статистики, однако его вклад в командную игру по-прежнему высоко ценится как в Сан-Себастьяне, так и за пределами Испании. Несмотря на действующий контракт до 2029 года, его будущее оказалось под вопросом из-за структурных изменений в клубе, включая уход главного тренера и спортивного директора.
"Реал Мадрид", который сохраняет часть прав на игрока, может повлиять на его будущее – через опцию обратного выкупа или получив 50% от суммы продажи. Интерес со стороны АПЛ есть, однако будущее японца пока что остается под знаком вопроса.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Кубо провел 52 матча за "Реал Сосьедад" во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 4 ассиста.
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