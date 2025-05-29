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Два гранда АПЛ хотят подписать звезду Реал Сосьедада

Англия

Может сменить команду летом

Два гранда АПЛ хотят подписать звезду Реал Сосьедада

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, Такефуса Кубо привлек внимание двух гигантов английской Премьер-лиги. "Арсенал" и "Ливерпуль" начали предварительные переговоры относительно возможного трансфера талантливого вингера из "Реал Сосьедад". Оба клуба уже успели обсудить ситуацию с новыми агентами игрока, хотя пока все еще остается много неопределенного.

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Этот сезон для японца не стал самым успешным в плане статистики, однако его вклад в командную игру по-прежнему высоко ценится как в Сан-Себастьяне, так и за пределами Испании. Несмотря на действующий контракт до 2029 года, его будущее оказалось под вопросом из-за структурных изменений в клубе, включая уход главного тренера и спортивного директора.

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"Реал Мадрид", который сохраняет часть прав на игрока, может повлиять на его будущее – через опцию обратного выкупа или получив 50% от суммы продажи. Интерес со стороны АПЛ есть, однако будущее японца пока что остается под знаком вопроса.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Кубо провел 52 матча за "Реал Сосьедад" во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 4 ассиста.

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Арсенал (Лондон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Ливерпуль Такефуса Кубо
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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