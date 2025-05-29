Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой защитник Милана может вернуться в Англию
За ним следят несколько клубов из АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой защитник "Милана" может вернуться в Англию уже во время летнего трансферного окна.
Как сообщил журналист Николо Скира, существует определенный интерес к Фикайо Томори со стороны нескольких неназванных клубов, выступающих в Английской Премьер-лиге, ведь будущее 27-летнего англичанина в "Милане" остается под вопросом.
Отмечается, что перспективы Томори в следующем сезоне зависят от того, кто станет новым тренером "россонери".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Фикайо Томори провел 35 матчей за "Милан" во всех турнирах, отдав дву ассиста. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Левый берег – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция первого матча плей-офф за право участия в УПЛ
- Лидер Ворсклы не поможет команде в переходных матчах с Кудровкой
- Мудрик мог бы быть с трофеем. Финал Лиги конференций. Бетис - Челси 1:4. Видео голов и обзор матча
- После 20 лет. Ливерпуль устроил прощание с защитником клуба
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО