Ключевой защитник "Милана" может вернуться в Англию уже во время летнего трансферного окна.

Как сообщил журналист Николо Скира, существует определенный интерес к Фикайо Томори со стороны нескольких неназванных клубов, выступающих в Английской Премьер-лиге, ведь будущее 27-летнего англичанина в "Милане" остается под вопросом.

Отмечается, что перспективы Томори в следующем сезоне зависят от того, кто станет новым тренером "россонери".

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В этом сезоне Фикайо Томори провел 35 матчей за "Милан" во всех турнирах, отдав дву ассиста. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.