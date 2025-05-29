  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ключевой защитник Милана может вернуться в Англию

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ключевой защитник Милана может вернуться в Англию

Англия

За ним следят несколько клубов из АПЛ

Ключевой защитник Милана может вернуться в Англию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ключевой защитник "Милана" может вернуться в Англию уже во время летнего трансферного окна.

Как сообщил журналист Николо Скира, существует определенный интерес к Фикайо Томори со стороны нескольких неназванных клубов, выступающих в Английской Премьер-лиге, ведь будущее 27-летнего англичанина в "Милане" остается под вопросом.

Отмечается, что перспективы Томори в следующем сезоне зависят от того, кто станет новым тренером "россонери".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Фикайо Томори провел 35 матчей за "Милан" во всех турнирах, отдав дву ассиста. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Читайте такжеТоттенхэм попытается подписать защитника Милана
По теме
yellow-arrow
Впервые в истории. 5 разных клубов АПЛ выиграли трофеи
yellow-arrow
Капитан Челси высказался о победе в Лиге конференций
yellow-arrow
Два гранда АПЛ хотят подписать звезду Реал Сосьедада
Милан Фикайо Томори
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости