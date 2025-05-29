  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Впервые в истории. 5 разных клубов АПЛ выиграли трофеи

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые в истории. 5 разных клубов АПЛ выиграли трофеи

Англия

Удивительный сезон

Впервые в истории. 5 разных клубов АПЛ выиграли трофеи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

5 разных клубов АПЛ выиграли трофеи в сезоне 2024/25.

По информации Opta, это случилось впервые в истории лиги. Так команды заработали следующие кубки:

  • "Челси" - обладатель Лиги Конференций;
  • "Тоттенхэм" - победитель Лиги Европы;
  • "Кристал Пэлас" - обладатель Кубка Англии;
  • "Ливерпуль" стал чемпионом Англии;
  • "Ньюкасл" - победа в Кубке английской Лиги.
  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Челси" обыграл "Бетис" в финале Лиги Конференций и стал первым клубом, оформившим европейский требл: Лига Чемпионов, Лига Европы и Лига Конференций.

По теме
yellow-arrow
Ключевой защитник Милана может вернуться в Англию
yellow-arrow
Капитан Челси высказался о победе в Лиге конференций
yellow-arrow
Два гранда АПЛ хотят подписать звезду Реал Сосьедада
Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль Ньюкасл Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости