Впервые в истории. 5 разных клубов АПЛ выиграли трофеи

5 разных клубов АПЛ выиграли трофеи в сезоне 2024/25.

По информации Opta, это случилось впервые в истории лиги. Так команды заработали следующие кубки:

"Челси" - обладатель Лиги Конференций;

"Тоттенхэм" - победитель Лиги Европы;

"Кристал Пэлас" - обладатель Кубка Англии;

"Ливерпуль" стал чемпионом Англии;

"Ньюкасл" - победа в Кубке английской Лиги.

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Напомним, что "Челси" обыграл "Бетис" в финале Лиги Конференций и стал первым клубом, оформившим европейский требл: Лига Чемпионов, Лига Европы и Лига Конференций.