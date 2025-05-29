Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые в истории. 5 разных клубов АПЛ выиграли трофеи
Удивительный сезон
Getty Images / Global Images Ukraine
5 разных клубов АПЛ выиграли трофеи в сезоне 2024/25.
По информации Opta, это случилось впервые в истории лиги. Так команды заработали следующие кубки:
- "Челси" - обладатель Лиги Конференций;
- "Тоттенхэм" - победитель Лиги Европы;
- "Кристал Пэлас" - обладатель Кубка Англии;
- "Ливерпуль" стал чемпионом Англии;
- "Ньюкасл" - победа в Кубке английской Лиги.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Челси" обыграл "Бетис" в финале Лиги Конференций и стал первым клубом, оформившим европейский требл: Лига Чемпионов, Лига Европы и Лига Конференций.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ФОТО. Мудрик получил медаль победителя Лиги конференций
- Левый берег – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция первого матча плей-офф за право участия в УПЛ
- И Динамо среди обидчиков. Бетис потерпел одно из крупнейших поражений испанских команд в финалах еврокубков
- Целая группа игроков покинет Манчестер Юнайтед
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000