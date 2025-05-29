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"Идеальное прощание". Защитник Ливерпуля поблагодарил фанатов клуба

Англия

Этим летом он отправляется в Мадрид

"Идеальное прощание". Защитник Ливерпуля поблагодарил фанатов клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд попрощался с фанатами клуба в соцсетях.

"Идеальное прощание. От всего сердца благодарю вас за все. Я люблю свой город", — таким образом подписал свой последний пост в Инстаграм 26-летний англичанин, добавив фото с чемпионского парада команды.

Также Трент Александер-Арнольд опубликовал пост с серией фотографий во время празднования победы в АПЛ на "Энфилде", назвав этот момент "сказочным окончанием", намекая на идеальное завершение карьеры в "Ливерпуле".

Ранее появлялась информация о том, что "Реал" подпишет Трента Александера-Арнольда на правах свободного агента этим летом, однако «сливочные» хотят видеть английского защитника в команде еще перед стартом КЧМ-2025.

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За свою карьеру в "Ливерпуле" Трент Александер-Арнольд выиграл 9 трофеев, в том числе два титула АПЛ. Он провел 354 матча за мерсисайдский клуб во всех турнирах, отметившись 23 голами и 92 ассистами.

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Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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