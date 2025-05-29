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"Это нужное освистывание". Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал проигранный контрольный матч

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"Это нужное освистывание". Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал проигранный контрольный матч

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" прокомментировал проигранный контрольный матч.

По словам Рубена Аморима, он виноват в игре команды и поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Я всегда виноват в игре команды, несмотря ни на что. Поскольку я здесь с первого дня, я виноват. Освистывание болельщиков — это то, что нам, возможно, нужно. Потому что в каждой проигранной нами игре в Премьер-лиге фанаты всегда были там и поддерживали.

Это как стиль игры: если они видят, что он не работает, они меняют свое поведение. Но я чувствовал, что, когда мы закончили матч и ушли с поля, болельщики были с нами. Но, опять же, давайте подождем следующего сезона", - сказал Аморим.

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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" проиграл Сборной Азии со счётом 0:1.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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