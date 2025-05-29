"Это нужное освистывание". Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал проигранный контрольный матч

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" прокомментировал проигранный контрольный матч.

По словам Рубена Аморима, он виноват в игре команды и поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Я всегда виноват в игре команды, несмотря ни на что. Поскольку я здесь с первого дня, я виноват. Освистывание болельщиков — это то, что нам, возможно, нужно. Потому что в каждой проигранной нами игре в Премьер-лиге фанаты всегда были там и поддерживали.

Это как стиль игры: если они видят, что он не работает, они меняют свое поведение. Но я чувствовал, что, когда мы закончили матч и ушли с поля, болельщики были с нами. Но, опять же, давайте подождем следующего сезона", - сказал Аморим.