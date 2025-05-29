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Эвертон близок к продлению контракта с лидером команды
Опытный игрок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Санти Ауна, "Эвертон" и опорный полузащитник Идрисса Гуйе приближаются к заключению нового контракта. Сенегальский футболист хочет остаться и клуб разделяет это желание.
Бывший игрок "ПСЖ" был в списке желаемых подписаний у новичка Лиги 1 – "ФК Париж", который хотел получить его на правах свободного агента, ведь действующее соглашение Гуйе с "Эвертоном" завершается в следующем месяце.
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Футболист вернулся в "Эвертон" в 2022 году после выступлений во Франции, подписав двухлетний контракт. Впоследствии клуб активировал опцию продления еще на год. По данным источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров, которые проходят в дружеской атмосфере.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Гуйе провел 40 матчей за "Эвертон" во всех турнирах, отдав 3 ассиста.
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