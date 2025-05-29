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Манчестер Юнайтед попытается перехватить цель Арсенала и Барселоны

Англия

В клубе хотят подписать нового вратаря

Манчестер Юнайтед попытается перехватить цель Арсенала и Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" попытается перехватить цель "Арсенала" и "Барселоны".

Согласно эксклюзивной информации от источников издания CaughtOffside, руководство "красных дьяволов" в ближайшее время планирует начать переговоры с "Эспаньолом" о подписании их основного вратаря Хоана Гарсии.

В клубе хотят подписать нового вратаря, а будущее Андре Онана в "МЮ" остается под вопросом. Кроме "Арсенала" и "Барселоны" за перспективным голкипером также внимательно наблюдает "Манчестер Сити" и "Ньюкасл".

Отмечается, что в контракте 24-летнего испанца с "Эспаньолом" прописана клаусула в размере 25 миллионов евро, которую можно будет активировать в течение летнего трансферного окна.

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В этом сезоне Хоан Гарсия провел 8 "сухих" матчей в 38 поединках за "Эспаньол" в Ла Лиге. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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