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Манчестер Юнайтед попытается перехватить цель Арсенала и Барселоны
В клубе хотят подписать нового вратаря
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" попытается перехватить цель "Арсенала" и "Барселоны".
Согласно эксклюзивной информации от источников издания CaughtOffside, руководство "красных дьяволов" в ближайшее время планирует начать переговоры с "Эспаньолом" о подписании их основного вратаря Хоана Гарсии.
В клубе хотят подписать нового вратаря, а будущее Андре Онана в "МЮ" остается под вопросом. Кроме "Арсенала" и "Барселоны" за перспективным голкипером также внимательно наблюдает "Манчестер Сити" и "Ньюкасл".
Отмечается, что в контракте 24-летнего испанца с "Эспаньолом" прописана клаусула в размере 25 миллионов евро, которую можно будет активировать в течение летнего трансферного окна.
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В этом сезоне Хоан Гарсия провел 8 "сухих" матчей в 38 поединках за "Эспаньол" в Ла Лиге. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
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