  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. 40 лет спустя. Ливерпуль и Ювентус вспомнили жертв Эйзельской трагедии

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

40 лет спустя. Ливерпуль и Ювентус вспомнили жертв Эйзельской трагедии

Англия

Когда праздник футбола превратился в ужас

40 лет спустя. Ливерпуль и Ювентус вспомнили жертв Эйзельской трагедии

Фото - Liverpool FC

Новина українською

"Ливерпуль" и "Ювентус" вспомнили жертв Эйзельской трагедии.

Английский клуб показал венок на мемориале памяти 39-м погибшим болельщикам.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" вспоминает 39 футбольных болельщиков, которые погибли на стадионе "Эйзель" 40 лет назад. Наши мысли со всеми, кого коснулась трагедия", - написал клуб.

"Ювентус" на своём сайте выложил материал с событиями того вечера и заявил. Что это нужно помнить, чтобы не повторилось.

"Трагедия, которую нужно помнить, — единственный способ избежать повторного переживания моментов ужаса и шока, подобных этим.

Остается лишь боль за тех, кто не вернулся домой, осознание того, что даже спустя 40 лет эта рана не заживет.

Вся семья "Ювентуса" убеждена в том, что необходимо всегда помнить о тех, кто стал жертвой нелогичной трагедии в день праздника, превратившегося в кошмар", - написал клуб.

29 мая 1985 года перед началом матча Кубка европейских чемпионов, ультрасы "Ливерпуля" стали ломиться на сектор "Ювентуса". Болельщики итальянского клуба стали бежать, но помешала стена. В один момент она не выдержала и упала, задавив собой людей. Погибло 39 человек: 32 итальянца, 4 бельгийца, 2 француза и 1 ирландец.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Все английские клубы дисквалифицировали из еврокубков на 5 лет, "Ливерпуль" получил 6 лет наказания. 14 фанатов английского клуба были признаны виновными и осуждены на 3 года лишения свободы.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед попытается перехватить цель Арсенала и Барселоны
yellow-arrow
Эвертон близок к продлению контракта с лидером команды
yellow-arrow
"Это нужное освистывание". Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал проигранный контрольный матч
Ювентус (Турин) Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости