40 лет спустя. Ливерпуль и Ювентус вспомнили жертв Эйзельской трагедии

"Ливерпуль" и "Ювентус" вспомнили жертв Эйзельской трагедии.

Английский клуб показал венок на мемориале памяти 39-м погибшим болельщикам.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" вспоминает 39 футбольных болельщиков, которые погибли на стадионе "Эйзель" 40 лет назад. Наши мысли со всеми, кого коснулась трагедия", - написал клуб.

Liverpool FC remembers the 39 football fans who lost their lives at Heysel Stadium, 40 years ago today. Our thoughts are with all those affected by the tragedy. pic.twitter.com/DN1RLcphQr — Liverpool FC (@LFC) May 29, 2025

"Ювентус" на своём сайте выложил материал с событиями того вечера и заявил. Что это нужно помнить, чтобы не повторилось.

"Трагедия, которую нужно помнить, — единственный способ избежать повторного переживания моментов ужаса и шока, подобных этим. Остается лишь боль за тех, кто не вернулся домой, осознание того, что даже спустя 40 лет эта рана не заживет. Вся семья "Ювентуса" убеждена в том, что необходимо всегда помнить о тех, кто стал жертвой нелогичной трагедии в день праздника, превратившегося в кошмар", - написал клуб.

29 мая 1985 года перед началом матча Кубка европейских чемпионов, ультрасы "Ливерпуля" стали ломиться на сектор "Ювентуса". Болельщики итальянского клуба стали бежать, но помешала стена. В один момент она не выдержала и упала, задавив собой людей. Погибло 39 человек: 32 итальянца, 4 бельгийца, 2 француза и 1 ирландец.

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Все английские клубы дисквалифицировали из еврокубков на 5 лет, "Ливерпуль" получил 6 лет наказания. 14 фанатов английского клуба были признаны виновными и осуждены на 3 года лишения свободы.