40 лет спустя. Ливерпуль и Ювентус вспомнили жертв Эйзельской трагедии

"Ливерпуль" и "Ювентус" вспомнили жертв Эйзельской трагедии.

Английский клуб показал венок на мемориале памяти 39-м погибшим болельщикам.

Liverpool FC remembers the 39 football fans who lost their lives at Heysel Stadium, 40 years ago today. Our thoughts are with all those affected by the tragedy. pic.twitter.com/DN1RLcphQr