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Манчестер Сити начал переговоры о подписании главной звезды Лиона

Англия

Альтернативный вариант на роль плеймейкера

Манчестер Сити начал переговоры о подписании главной звезды Лиона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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«Манчестер Сити» начал переговоры о подписании главной звезды „Лиона“.

По информации от Фабрицио Романо, представители "горожан" связались с французским клубом насчет возможного трансфера Райана Шерки, которого Пеп Гвардиола рассматривает в качестве усиления на роль плеймейкера. Талантливый хавбек также знает об интересе от восьмикратных чемпионов Английской Премьер-лиги.

Первые переговоры между английским топ-клубом и 21-летним французским игроком стартовали после того, как "Ман Сити" вышел из гонки с "Ливерпулем" за трансфер Флориана Виртца из "Байера". В списке "небесно-голубых" также присутствует Морган Гиббс-Уайт из "Ноттингем Форест".

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В этом сезоне Райан Шерки забил 12 голов и отдал 20 ассистов в 44 матчах за "Лион" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Лион Манчестер Сити Райан Шерки
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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