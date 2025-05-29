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Нападающий вылетевшего из АПЛ клуба останется в лиге. Он сообщил приоритетную команду
Его выбор
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий вылетевшего из АПЛ клуба останется в лиге.
Журналист Дэвид Орнштейн сообщил, что Лиам Делап из "Ипсвич Таун" предпочитает перейти в "Челси".
"При условии согласования личных условий и выполнения требований по отступным в размере 30 миллионов фунтов стерлингов, 22-летний игрок перейдёт в "Челси"", - написал Орнштейн.
На нападающего претендовали ещё 4 клуба из АПЛ и два клуба из Италии.
"Источники в таких командах, как "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл Юнайтед", "Эвертон", "Ноттингем Форест", "Милан" и "Ювентус", — говорящие на условиях анонимности в целях сохранения отношений — сообщают, что теперь им известно, что он переходит в другую команду", - сообщил журналист.
Лиам Делап сыграл в 40-ка матчах за "Ипсвич", в которых забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи.
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К слову, в следующем сезоне "Ипсвич" сыграет в Чемпионшипе.
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