Нападающий вылетевшего из АПЛ клуба останется в лиге. Он сообщил приоритетную команду

Нападающий вылетевшего из АПЛ клуба останется в лиге.

Журналист Дэвид Орнштейн сообщил, что Лиам Делап из "Ипсвич Таун" предпочитает перейти в "Челси".

"При условии согласования личных условий и выполнения требований по отступным в размере 30 миллионов фунтов стерлингов, 22-летний игрок перейдёт в "Челси"", - написал Орнштейн.

На нападающего претендовали ещё 4 клуба из АПЛ и два клуба из Италии.

"Источники в таких командах, как "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл Юнайтед", "Эвертон", "Ноттингем Форест", "Милан" и "Ювентус", — говорящие на условиях анонимности в целях сохранения отношений — сообщают, что теперь им известно, что он переходит в другую команду", - сообщил журналист.

Лиам Делап сыграл в 40-ка матчах за "Ипсвич", в которых забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи.

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К слову, в следующем сезоне "Ипсвич" сыграет в Чемпионшипе.