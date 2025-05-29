Звездный бразильский вингер попрощался с родным клубом перед переходом в Челси

Звездный бразильский вингер попрощался с родным клубом перед переходом в лондонский "Челси".

Перед началом домашнего матча "Палмейраса" в Кубке Либертадорес против "Спортинг Кристалл" (6:0) Эстевао Виллиан попрощался с местной публикой и командой, сыграв свой последний поединок за клуб дома. Что интересно, в этой игре 18-летний нападающий отметился одним голом и одной результативной передачей. Всего на его счету 26 голов и 15 ассистов в 77 матчах за "Палмейрас" во всех турнирах.

Юноша получил в подарок от президента "Палмейраса" и руководителя академии клуба памятную награду.

Estaremos sempre juntos, #CriaDaAcademia! ????



Com a presença da presidente Leila Pereira e de João Paulo Sampaio, coordenador da Base, Estêvão foi homenageado antes do jogo de logo mais ???? pic.twitter.com/naz52zmCIP — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 29, 2025

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Напомним, что Эстевао Виллиан присоединится к "Челси" после участия в КЧМ-2025 в составе "Палмейраса". Лондонский топ-клуб уже имеет договоренность с бразильцами о его трансфере стоимостью 34 миллиона евро.