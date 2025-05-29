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Челси близок к подписанию форварда Ипсвича: сделка практически согласована
Ждем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" находится на завершающей стадии заключения соглашения с нападающим "Ипсвича" Лиамом Делапом.
Фабрицио Романо сообщает, что детали долгосрочного контракта с агентами игрока уже согласованы, что значительно приближает его переход на "Стэмфорд Бридж".
"Челси" готов активировать пункт о выкупе Делапа, который составляет 30 миллионов фунтов стерлингов.
Лиам в текущем сезоне сыграл 40 матчей за "Ипсвич", в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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