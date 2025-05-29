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Челси близок к подписанию форварда Ипсвича: сделка практически согласована

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Челси близок к подписанию форварда Ипсвича: сделка практически согласована

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" находится на завершающей стадии заключения соглашения с нападающим "Ипсвича" Лиамом Делапом.

Фабрицио Романо сообщает, что детали долгосрочного контракта с агентами игрока уже согласованы, что значительно приближает его переход на "Стэмфорд Бридж".

"Челси" готов активировать пункт о выкупе Делапа, который составляет 30 миллионов фунтов стерлингов.

Лиам в текущем сезоне сыграл 40 матчей за "Ипсвич", в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Челси (Лондон) Ипсвич Таун Лиам Делап
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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