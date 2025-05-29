Челси близок к подписанию форварда Ипсвича: сделка практически согласована

"Челси" находится на завершающей стадии заключения соглашения с нападающим "Ипсвича" Лиамом Делапом.

Фабрицио Романо сообщает, что детали долгосрочного контракта с агентами игрока уже согласованы, что значительно приближает его переход на "Стэмфорд Бридж".

"Челси" готов активировать пункт о выкупе Делапа, который составляет 30 миллионов фунтов стерлингов.

Лиам в текущем сезоне сыграл 40 матчей за "Ипсвич", в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.