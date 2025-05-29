Капитан Арсенала: Мы не остановимся, пока не достигнем своего

Капитан лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор поблагодарил болельщиков команды в соцсетях, отметив, что они не собираются останавливаться, и сделают все возможное, чтобы достичь своей цели.

"Мы не остановимся, пока не достигнем того, к чему стремимся! Спасибо всем за вашу поддержку. До встречи уже в следующем сезоне!" — написал 26-летний норвежец у себя в соцсетях.

Напомним, что в этом сезоне "Арсенал" занял второе место в турнирной таблице АПЛ, проиграв борьбу "Ливерпулю" за чемпионский титул. Также "канониры" дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где они уступили "ПСЖ".

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К слову, на счету Мартина Эдегора в этом сезоне 6 голов и 12 ассистов в 45 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.