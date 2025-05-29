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Ливерпуль поставил ценник на своего вратаря на фоне интереса клубов из АПЛ
Конкуренция за голкипера присутствует
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" поставил ценник на своего вратаря на фоне интереса клубов из АПЛ.
Сообщается, что "мерсисайдцы" не продадут вратаря менее чем за 20 млн фунтов. Это случилось после предложения "Брентфорда" о покупке игрока.
Клуб Ярмолюка, в свою очередь, оценивает Флеккена в 15 млн фунтов на фоне интереса "Байера". Немецкий клуб хочет заплатить 12 млн фунтов.
Келлехером также интересуются "Лидс" и "Вест Хэм".
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В сезоне 2024/25, Келлехер сыграл 20 матчей за "Ливерпуль", в которых пропустил 20 голов и 9 матчей отстоял "всухую". TransferMarkt оценивает ирландского голкипера в 22 млн евро.
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