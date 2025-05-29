"Ливерпуль" поставил ценник на своего вратаря на фоне интереса клубов из АПЛ.

Сообщается, что "мерсисайдцы" не продадут вратаря менее чем за 20 млн фунтов. Это случилось после предложения "Брентфорда" о покупке игрока.

Клуб Ярмолюка, в свою очередь, оценивает Флеккена в 15 млн фунтов на фоне интереса "Байера". Немецкий клуб хочет заплатить 12 млн фунтов.

Келлехером также интересуются "Лидс" и "Вест Хэм".

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В сезоне 2024/25, Келлехер сыграл 20 матчей за "Ливерпуль", в которых пропустил 20 голов и 9 матчей отстоял "всухую". TransferMarkt оценивает ирландского голкипера в 22 млн евро.