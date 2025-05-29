Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звездный нападающий Ливерпуля остается главной целью одного из топ-клубов Саудовской Аравии
Руководство готовится потратить серьезные деньги на его трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из топ-клубов Саудовской Аравии планирует этим летом подписать звездного нападающего "Ливерпуля".
Известный журналист Бен Джейкобс со ссылкой на издание talkSPORT сообщил, что Луис Диас остается главной целью для "Аль-Насра" на ближайшее трансферное окно. Руководство саудовского клуба запросило необходимую финансовую поддержку от Суверенного государственного фонда на покупку вингера, который обойдется им в 85 миллионов фунтов стерлингов.
Отмечается, что "Барселона" тоже внимательно наблюдает за ситуацией вокруг 28-летнего колумбийского игрока.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Луис Диас забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 50 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Все кончено? Ротань принял окончательное решение о своем будущем в Александрии
- СК Полтава выбрал арену для домашних матчей в УПЛ
- Основатель Металлиста 1925 раскритиковал идею переименования клуба
- Ман Юнайтед и Ман Сити борются за Трубина. Известна позиция украинца
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены