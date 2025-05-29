Звездный нападающий Ливерпуля остается главной целью одного из топ-клубов Саудовской Аравии

Один из топ-клубов Саудовской Аравии планирует этим летом подписать звездного нападающего "Ливерпуля".

Известный журналист Бен Джейкобс со ссылкой на издание talkSPORT сообщил, что Луис Диас остается главной целью для "Аль-Насра" на ближайшее трансферное окно. Руководство саудовского клуба запросило необходимую финансовую поддержку от Суверенного государственного фонда на покупку вингера, который обойдется им в 85 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что "Барселона" тоже внимательно наблюдает за ситуацией вокруг 28-летнего колумбийского игрока.

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В этом сезоне Луис Диас забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 50 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.