Знакомые лица. Манчестер Сити подбирает помощников Гвардиоле на новый сезон, - Романо

"Манчестер Сити" подбирает помощников Гвардиоле на новый сезон

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "горожане" рассматривают кандидатуры Коло Туре и Пепа Линдерса в качестве помощников Пепа Гвардиолы.

"Решения о новых сотрудниках будут приняты вскоре после ухода Хуанмы Лильо, Иньиго Домингеса и Карлоса Висенса", - сообщил инсайдер.

Пеп Линдерс работал помощником Юргена Клоппа в "Ливерпуле" и ушёл из клуба вместе с немецким специалистом.

Коло Туре работает ассистентом тренера в молодёжной команде "Манчестер Сити" с 15 июля 2024 года.

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Напомним, что английский клуб сообщил об уходе помощников главного тренера Пепа Гвардиолы.