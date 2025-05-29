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Знакомые лица. Манчестер Сити подбирает помощников Гвардиоле на новый сезон, - Романо
У одного из них есть в этом опыт
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" подбирает помощников Гвардиоле на новый сезон
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "горожане" рассматривают кандидатуры Коло Туре и Пепа Линдерса в качестве помощников Пепа Гвардиолы.
"Решения о новых сотрудниках будут приняты вскоре после ухода Хуанмы Лильо, Иньиго Домингеса и Карлоса Висенса", - сообщил инсайдер.
Пеп Линдерс работал помощником Юргена Клоппа в "Ливерпуле" и ушёл из клуба вместе с немецким специалистом.
Коло Туре работает ассистентом тренера в молодёжной команде "Манчестер Сити" с 15 июля 2024 года.
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Напомним, что английский клуб сообщил об уходе помощников главного тренера Пепа Гвардиолы.
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