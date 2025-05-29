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Председатель "Манчестер Сити" о прошлом летнем трансферном окне: Мы были недостаточно агрессивными

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Председатель "Манчестер Сити" о прошлом летнем трансферном окне: Мы были недостаточно агрессивными

Getty Images/Global Images Ukraine

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Председатель "Манчестер Сити" подвёл итоги сезона 2024/25 и рассказал о прошлом летнем трансферном окне.

Хальдун Аль Мубарак признаёт, что клубу следовало сделать больше для усиления состава перед началом сезона.

"Этот год — ещё один год, когда, оглядываясь назад, я думаю, что прошлым летом нам, вероятно, следовало бы быть более агрессивными в некоторых изменениях, которые нам нужно было внести. Мы этого не сделали, и в итоге это дорого нам обошлось в этом году", - сказал председатель.

Прошлым летом клуб купил Савиньо за 30,8 млн фунтов и свободным агентом вернулся Гюндоган.

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Напомним, что по итогам сезона 2024/25, "Манчестер Сити" закончили АПЛ на третьей строчке.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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