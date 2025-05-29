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Here we go. Нападающий Ипсвича переходит в Челси

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Here we go. Нападающий Ипсвича переходит в Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" договорился о трансфере нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа, активировав клаусулу его выкупа в размере миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Ключевую роль в переходе Делапа в "синих" сыграло влияние главного тренера Энцо Марески. Кроме того, участие "Челси" в Лиге чемпионов следующего сезона также стало весомым аргументом для 22-летнего нападающего.

Лиам в текущем сезоне сыграл 40 матчей за "Ипсвич", в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Челси (Лондон) Ипсвич Таун Лиам Делап
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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