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Here we go. Нападающий Ипсвича переходит в Челси
Ждем официального подтверждения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" договорился о трансфере нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа, активировав клаусулу его выкупа в размере миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Ключевую роль в переходе Делапа в "синих" сыграло влияние главного тренера Энцо Марески. Кроме того, участие "Челси" в Лиге чемпионов следующего сезона также стало весомым аргументом для 22-летнего нападающего.
Лиам в текущем сезоне сыграл 40 матчей за "Ипсвич", в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.
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