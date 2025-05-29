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Вест Хэм вскоре объявит о подписании молодого форварда Селтика
Ждем официального объявления
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" вскоре объявит о подписании молодого таланта "Селтика Б" Дэниела Каммингса.
По информации Фабрицио Романо, сделка завершена, и футболист присоединится к "молотобойцам" 1 июля.
"Селтик" получит компенсацию за подготовку игрока в размере 300 тысяч евро.
19-летний форвард провел в сезоне 2024/25 37 матчей, забив 29 голов во всех соревнованиях.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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