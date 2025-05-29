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Арсенал снова попытается подписать словенского нападающего

Англия
Обновлено

Клуб уже начал переговоры

Арсенал снова попытается подписать словенского нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сезон для "канониров" закончился с не очень утешительными результатами: несмотря на качественную игру завоевать хотя бы один трофей команде не удалось. Свою подготовку на следующий сезон клуб уже начинает с вопросов по кадровым усилениям.

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"Арсенал" начал конкретные переговоры по соглашению с Беньямином Шешко, который уже давно был главным претендентом на усиление для Микеля Артеты.

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Отмечаем, что лондонский клуб уже пытался подписать игрока в мае 2024 года и январе, но предложения "Лейпциг" отклонил.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Иван Коломиец
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