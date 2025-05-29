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Арсенал снова попытается подписать словенского нападающего
Клуб уже начал переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сезон для "канониров" закончился с не очень утешительными результатами: несмотря на качественную игру завоевать хотя бы один трофей команде не удалось. Свою подготовку на следующий сезон клуб уже начинает с вопросов по кадровым усилениям.
"Арсенал" начал конкретные переговоры по соглашению с Беньямином Шешко, который уже давно был главным претендентом на усиление для Микеля Артеты.
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Отмечаем, что лондонский клуб уже пытался подписать игрока в мае 2024 года и январе, но предложения "Лейпциг" отклонил.
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