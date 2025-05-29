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Эвертон выкупит хавбека у Фламенго за 15 млн евро
Об этом пишет Фабрицио Романо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный полузащитник Карлос Алькарас вскоре станет полноценным игроком "Эвертона".
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, "ириски" активируют опцию выкупа 22-летнего аргентинца, который сейчас выступает за клуб на правах аренды из "Фламенго".
Аренда Алькараса рассчитана до 30 июня 2025 года, однако "Эвертон" решил не ждать ее завершения. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро, к которой добавятся 3 миллиона евро в виде бонусов.
Карлос в сезоне 2024/25 сыграл 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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