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Эвертон выкупит хавбека у Фламенго за 15 млн евро

Англия

Об этом пишет Фабрицио Романо

Эвертон выкупит хавбека у Фламенго за 15 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный полузащитник Карлос Алькарас вскоре станет полноценным игроком "Эвертона".

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, "ириски" активируют опцию выкупа 22-летнего аргентинца, который сейчас выступает за клуб на правах аренды из "Фламенго".

Аренда Алькараса рассчитана до 30 июня 2025 года, однако "Эвертон" решил не ждать ее завершения. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро, к которой добавятся 3 миллиона евро в виде бонусов.

Карлос в сезоне 2024/25 сыграл 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Эвертон (Ливерпуль) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Карлос Алькарас
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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