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Манчестер Юнайтед предлагает Наполи обменяться игроками

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Идея

Манчестер Юнайтед предлагает Наполи обменяться игроками

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Трансферы Расмуса Хойлунда и Джошуа Зиркзе, которые стоили "МЮ" 120 миллионов евро, стали настоящим разочарованием. Первый забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи в 52 матчах, второй — 7 голов и 3 ассиста в 49 играх. Такая статистика неприемлема для форвардов уровня "Манчестер Юнайтед", поэтому клуб ищет нового нападающего.

Учитывая неудачи нынешних нападающих, манкунианцы обратили внимание на Виктора Осимхена. С момента перехода в "Наполи" в 2020 году он стал ключевым игроком неаполитанцев, но в этом сезоне нигериец был отдан в аренду в "Галатасара

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Как передает Foot Mercato, у английского клуба есть конкретная идея, как убедить "Наполи" продать нигерийского бомбардира. Представитель "МЮ" Мэтт Харгривз встретился с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом и спортдиром Джованни Манной, чтобы обсудить возможный обмен Виктора Осимхена на Расмуса Хойлунда. Но сообщается, что итальянцы хотят дополнительно получить еще 40 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету Осимхена 36 голов и 8 ассистов в 40 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах.

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Наполи Манчестер Юнайтед Виктор Осимхен Расмус Хейлунд
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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