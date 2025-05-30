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Арсенал приближается к подписанию нового контракта со своим лидером

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Он останется

Арсенал приближается к подписанию нового контракта со своим лидером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает Фабрицио Романо, 27-летний защитник "Арсенала" Габриэль Магальяеш имеет действующий контракт до 2027 года, однако "канониры" уже ведут переговоры по новому соглашению. Известно, что эти переговоры ускорились, и стороны близки к достижению договоренности. Журналист уточняет, что новое соглашение будет рассчитано до 2030 года.

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Габриэль стал одним из ключевых игроков в системе Микеля Артеты, но его сезон завершился досрочно в апреле из-за травмы подколенного сухожилия, которая потребовала хирургического вмешательства. Впрочем, ожидается, что центрбек будет готов к старту следующего сезона.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Габриэль провел 42 матча за "Арсенал" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Габриэл Магальяэс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Алексей Полищук
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