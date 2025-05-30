Английские клубы заинтересованы в талантливом итальянском защитнике

Защитник "Вероны" Диего Коппола недавно получил свой первый вызов во взрослую сборную Италии – он был включен в заявку Лучиано Спаллетти на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира против Норвегии и Молдовы.

Читайте также Сборная Италии показала заявку на квалификационные матчи Чемпионата Мира 2026

21-летнего футболиста ранее связывали с потенциальным переходом в "Ювентус". Однако Альфредо Педулла сообщает, что Коппола движется в сторону АПЛ, где "Брайтон" считается фаворитом. Также интерес к Копполе проявляет "Астон Вилла". Минимальная сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро плюс бонусы. Действующий контракт игрока с "Вероной" рассчитан до июня 2027 года, и любой трансфер станет для него первым шагом за пределы родного города.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Коппола провел 35 матчей за "Верону" во всех турнирах, забив 2 гола.