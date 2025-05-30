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Челси размышляет над подписанием звездного вингера Манчестер Юнайтед

Англия

В этом сезоне он играл за них на правах аренды

Челси размышляет над подписанием звездного вингера Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" размышляет над полноценным подписанием вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо, который в этом сезоне выступал за лондонский клуб на правах аренды.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что руководство "синих" сейчас ведет активные переговоры с агентами 25-летнего англичанина по поводу его заработной платы, которая является решающим аспектом в решении относительно его будущего в клубе. Лондонцы не готовы платить Санчо такую же зарплату, которую он получает по контракту в "Манчестер Юнайтед", потому переговоры все еще продолжаются, а окончательное решение будет принято через несколько дней.

Напомним, что опция выкупа в его контракте, которая составляет около 20-25 миллионов фунтов стерлингов, является обязательной, а сумма зависит от выступлений Санчо в этом сезоне.

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В этом сезоне Джейдон Санчо забил 5 голов и отдал 10 ассистов в 41 матче за "Челси" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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