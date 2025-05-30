Одноклубник Ярмолюка согласился перейти в Байер

Одноклубник Егора Ярмолюка из "Брентфорда" согласился перейти в "Байер", который недавно возглавил Эрик тен Хаг.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скиры, вратарь "Брентфорда" Марк Флеккен согласился на переход в леверкузенский "Байер" этим летом. Ему был предложен контракт до конца июня 2028 года.

Отмечается, что клубы согласовали между собой сумму трансфера 31-летнего нидерландца, которая близка к 14 миллионам евро.

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Добавим, что в этом сезоне Марк Флеккен провел 8 "сухих" игр в 37 матчах за "Брентфорд" в чемпионате Англии.