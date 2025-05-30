Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одноклубник Ярмолюка согласился перейти в Байер
Эрик тен Хаг очень хочет видеть его в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Одноклубник Егора Ярмолюка из "Брентфорда" согласился перейти в "Байер", который недавно возглавил Эрик тен Хаг.
Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скиры, вратарь "Брентфорда" Марк Флеккен согласился на переход в леверкузенский "Байер" этим летом. Ему был предложен контракт до конца июня 2028 года.
Отмечается, что клубы согласовали между собой сумму трансфера 31-летнего нидерландца, которая близка к 14 миллионам евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в этом сезоне Марк Флеккен провел 8 "сухих" игр в 37 матчах за "Брентфорд" в чемпионате Англии.
Популярное сейчас
- Будут новые лица? Стал известен тренерский штаб Ротаня в Полесье
- Стадион, на котором принимали матчи УПЛ и Первой лиги, зарастает сорняком
- Ротань возглавил Полесье, Ярмолюк продлил контракт с Брентфордом и матчи за право играть в УПЛ. Главные новости за 29 мая
- Ман Юнайтед и Ман Сити борются за Трубина. Известна позиция украинца
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО