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Агент капитана Манчестер Юнайтед встретился с президентом клуба из Саудовской Аравии
Стороны провели продуктивные переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе агент капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша встретился с президентом "Аль-Хиляля" Фахадом бин Нафелем, о чем сообщил журналист Бен Джейкобс. Саудовский клуб настаивает на подписании португальца.
"Манчестер Юнайтед" не собирается продавать лидера своей команды. Несмотря на то, что от "Аль-Хиляля" еще не поступали предложения англичанам, они прилагают максимум усилий для того, чтобы осуществить этот трансфер летом.
Ранее стало известно, какие условия "Аль-Хиляль" предлагает 30-летнему португальскому полузащитнику.
Отмечается, что переговоры между "Аль-Хилалем" и агентом Бруну Фернандеша прошли положительно, но игрок не дал окончательного ответа, а это должно произойти до начала Клубного чемпионата мира 2025 года, что пройдет в США с 14-го июня по 13-е июля. "Аль-Хиляль" в своей группе сыграет с "Реалом", "РБ Зальцбург" и "Пачукой".
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В этом сезоне Бруну Фернандеш забил 19 голов и отдал 20 ассистов в 57 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.
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