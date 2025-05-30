Агент капитана Манчестер Юнайтед встретился с президентом клуба из Саудовской Аравии

На этой неделе агент капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша встретился с президентом "Аль-Хиляля" Фахадом бин Нафелем, о чем сообщил журналист Бен Джейкобс. Саудовский клуб настаивает на подписании португальца.

"Манчестер Юнайтед" не собирается продавать лидера своей команды. Несмотря на то, что от "Аль-Хиляля" еще не поступали предложения англичанам, они прилагают максимум усилий для того, чтобы осуществить этот трансфер летом.

Ранее стало известно, какие условия "Аль-Хиляль" предлагает 30-летнему португальскому полузащитнику.

Отмечается, что переговоры между "Аль-Хилалем" и агентом Бруну Фернандеша прошли положительно, но игрок не дал окончательного ответа, а это должно произойти до начала Клубного чемпионата мира 2025 года, что пройдет в США с 14-го июня по 13-е июля. "Аль-Хиляль" в своей группе сыграет с "Реалом", "РБ Зальцбург" и "Пачукой".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Бруну Фернандеш забил 19 голов и отдал 20 ассистов в 57 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.