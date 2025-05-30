Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан получил трансферное предложение от Манчестер Сити по своему полузащитнику
Первый шаг от восьмикратных чемпионов АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" получил трансферное предложение от "Манчестер Сити" по своему полузащитнику.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, общая сумма предложения "горожан" по Тиджани Рейндерсу составляет почти 60 миллионов евро, включая бонусы, но "россонери" требуют от английского клуба больше денег. Переговоры продвигаются и продолжатся в ближайшие дни.
Отмечается, что "Манчестер Сити" хочет иметь 26-летнего нидерландца в своей команде во время КЧМ-2025.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Тиджани Рейндерс забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 54 матчах за "Милан" во всех турнирах. Согласно данным популярного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Стадион, на котором принимали матчи УПЛ и Первой лиги, зарастает сорняком
- Ротань возглавил Полесье, Ярмолюк продлил контракт с Брентфордом и матчи за право играть в УПЛ. Главные новости за 29 мая
- "Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный": Вернидуб написал Кривбассу прощальное письмо
- Ман Юнайтед и Ман Сити борются за Трубина. Известна позиция украинца
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО