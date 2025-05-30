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Милан получил трансферное предложение от Манчестер Сити по своему полузащитнику

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Милан получил трансферное предложение от Манчестер Сити по своему полузащитнику

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" получил трансферное предложение от "Манчестер Сити" по своему полузащитнику.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, общая сумма предложения "горожан" по Тиджани Рейндерсу составляет почти 60 миллионов евро, включая бонусы, но "россонери" требуют от английского клуба больше денег. Переговоры продвигаются и продолжатся в ближайшие дни.

Отмечается, что "Манчестер Сити" хочет иметь 26-летнего нидерландца в своей команде во время КЧМ-2025.

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В этом сезоне Тиджани Рейндерс забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 54 матчах за "Милан" во всех турнирах. Согласно данным популярного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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