Челси все еще рассматривает возможность подписания звезды Бундеслиги

По информации Флориана Плеттенберга, "Челси" не прекращает попыток подписать нападающего "Айнтрахта" Уго Экитике, даже несмотря на подписание другого форварда – Лиама Делапа.

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В борьбе за бывшего игрока "ПСЖ" "Челси" не единственный претендент – по информации источников, переговоры с Экитике также ведет "Ливерпуль". Однако именно победитель Лиги Конференций находится на более продвинутой стадии переговоров, чем "красные", которые сосредоточены на других целях, в частности на Флориане Виртце. В то же время "Айнтрахт" оценивает своего французского форварда в 100 миллионов евро.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Уго Экитике забил 22 гола и отдал 12 ассистов в 45 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах.