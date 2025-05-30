Испанский гранд следит за молодой звездой Арсенала

Испанский гранд внимательно наблюдает за молодой звездой лондонского "Арсенала".

Как сообщает журналист Джонатан Уилсон из издания The Guardian, мадридский "Реал" искренне восхищается талантом 19-летнего Майлза Льюиса-Скелли, который является воспитанником академии "канониров". Англичанин, который способен играть в центре поля и на позиции левого защитника, произвел на "сливочных" большое впечатление в Лиге чемпионов, и они заинтересованы в его трансфере.

Его контракт с "Арсеналом" действует до июня 2026 года, впрочем клуб ведет переговоры о его продлении.

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Подчеркнем, что Майлз Льюис-Скелли дебютировал за основную команду "Арсенала" в этом сезоне, проведя за это время 39 матчей во всех турнирах за клуб, в которых ему удалось забить один гол и отдать два ассиста.