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Испанский гранд следит за молодой звездой Арсенала
Воспитанник "канониров" поразил их своей игрой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский гранд внимательно наблюдает за молодой звездой лондонского "Арсенала".
Как сообщает журналист Джонатан Уилсон из издания The Guardian, мадридский "Реал" искренне восхищается талантом 19-летнего Майлза Льюиса-Скелли, который является воспитанником академии "канониров". Англичанин, который способен играть в центре поля и на позиции левого защитника, произвел на "сливочных" большое впечатление в Лиге чемпионов, и они заинтересованы в его трансфере.
Его контракт с "Арсеналом" действует до июня 2026 года, впрочем клуб ведет переговоры о его продлении.
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Подчеркнем, что Майлз Льюис-Скелли дебютировал за основную команду "Арсенала" в этом сезоне, проведя за это время 39 матчей во всех турнирах за клуб, в которых ему удалось забить один гол и отдать два ассиста.
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