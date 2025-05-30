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Испанский гранд следит за молодой звездой Арсенала

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Воспитанник "канониров" поразил их своей игрой

Испанский гранд следит за молодой звездой Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский гранд внимательно наблюдает за молодой звездой лондонского "Арсенала".

Как сообщает журналист Джонатан Уилсон из издания The Guardian, мадридский "Реал" искренне восхищается талантом 19-летнего Майлза Льюиса-Скелли, который является воспитанником академии "канониров". Англичанин, который способен играть в центре поля и на позиции левого защитника, произвел на "сливочных" большое впечатление в Лиге чемпионов, и они заинтересованы в его трансфере.

Его контракт с "Арсеналом" действует до июня 2026 года, впрочем клуб ведет переговоры о его продлении.

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Подчеркнем, что Майлз Льюис-Скелли дебютировал за основную команду "Арсенала" в этом сезоне, проведя за это время 39 матчей во всех турнирах за клуб, в которых ему удалось забить один гол и отдать два ассиста.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Майлз Льюис-Скелли
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Андрей Журба
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