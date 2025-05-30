Талантливый нападающий Манчестер Сити может покинуть команду

"Лилль" планирует перестройку своей линии атаки этим летом, ведь Джонатан Дэвид покинул команду. По информации Фабрицио Романо, французский клуб проявляет серьезный интерес к нападающему "Манчестер Сити" Дивину Мубаме, который перешел в "Сити" из "Вест Хэма" прошлым летом, однако не сумел пробиться в основу, играя в основном за молодежную команду "горожан".

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Впрочем, конкуренцию "Лиллю" может составить только что вылетевший из АПЛ "Ипсвич Таун", который также вышел на контакт с манчестерским клубом, чтобы узнать условия потенциальной сделки. Сообщается, что "Манчестер Сити" оценивает своего игрока в 10 миллионов фунтов стерлингов.

Добавим, что в сезоне 2024/25 юноша провел 2 матча за первую команду "Ман Сити" и даже забил 1 гол, тогда как за команду U-21 от провел 14 матчей, забив 16 голов и отдав 4 ассиста.