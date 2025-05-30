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Журналист рассказал, изменится ли в следующем сезоне роль одного из лидеров Арсенала
Сыграет больше, чем ожидают
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Этим летом "Арсенал" стремится подписать нового нападающего. Это естественно вызывает дебаты относительно будущего игроков текущего состава, например, Кая Хавертца, который является основным форвардом команды.
Поэтому журналист The Athletic Джеймс МакНиколас рассказал о том, как может измениться роль немца в "Арсенале" со следующего сезона.
"Микель Артета и его тренерский штаб до сих пор считают Кая Хавертца чрезвычайно важным для команды. Им действительно очень нравится сочетание физических, интеллектуальных и технических качеств, которые он имеет. Поэтому я ожидаю, что независимо от того, кого подпишет "Арсенал", Хавертц начнет сезон как первый выбор на позиции "девятки" и, вероятно, проведет гораздо больше матчей, чем многие думают", – сказал МакНиколас.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Хавертц забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 36 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
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