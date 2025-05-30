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Журналист рассказал, изменится ли в следующем сезоне роль одного из лидеров Арсенала

Англия

Сыграет больше, чем ожидают

Журналист рассказал, изменится ли в следующем сезоне роль одного из лидеров Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Этим летом "Арсенал" стремится подписать нового нападающего. Это естественно вызывает дебаты относительно будущего игроков текущего состава, например, Кая Хавертца, который является основным форвардом команды.

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Поэтому журналист The Athletic Джеймс МакНиколас рассказал о том, как может измениться роль немца в "Арсенале" со следующего сезона.

"Микель Артета и его тренерский штаб до сих пор считают Кая Хавертца чрезвычайно важным для команды. Им действительно очень нравится сочетание физических, интеллектуальных и технических качеств, которые он имеет. Поэтому я ожидаю, что независимо от того, кого подпишет "Арсенал", Хавертц начнет сезон как первый выбор на позиции "девятки" и, вероятно, проведет гораздо больше матчей, чем многие думают", – сказал МакНиколас.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Хавертц забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 36 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алексей Полищук
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