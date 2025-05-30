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Эрик тен Хаг хочет привести в Байер двух игроков Манчестер Юнайтед

Англия

Этим летом они могут воссоединиться в Германии

Эрик тен Хаг хочет привести в Байер двух игроков Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер "Байера" Эрик тен Хаг стремится привести в клуб сразу двух игроков "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на немецкое издание Kicker, нидерландский специалист, который недавно возглавил "фармацевтов", хочет подписать 25-летнего Антони, который провел вторую часть этого сезона в аренде за "Бетис", и 20-летнего Алехандро Гарначо, который недоволен своим положением в команде под руководством Рубена Аморима.

Руководство клуба из Леверкузена полностью доверяет Эрику тен Хагу, поэтому он имеет возможность выбирать новых футболистов для усиления команды на свой вкус. Экс-тренер "МЮ" хочет воссоединиться со своими бывшими подопечными.

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Напомним, что Эрик тен Хаг подписал контракт с "Байером" до 2027 года, заменив на этом посту Хаби Алонсо.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Андрей Журба
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