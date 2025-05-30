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Ливерпуль предложил более 100 миллионов евро за звездного плеймейкера из Бундеслиги
Второе предложение от мерсисайдского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" предложил более 100 миллионов евро за звездного плеймейкера из Бундеслиги.
По информации от журналиста Дэвида Орнштейна из авторитетного издания The Athletic, руководство "Ливерпуля" сделало улучшенное предложение леверкузенскому "Байеру" о трансфере Флориана Виртца. Сейчас "красные" предлагают "фармацевтам" 130 миллионов евро с учетом бонусов за 22-летнего немецкого полузащитника.
Флориан Виртц хочет перейти только в "Ливерпуль". Ранее "Манчестер Сити" вышел из гонки за его трансфер.
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Напомним, что скоро Джереми Фримпонг из "Байера" должен присоединиться к "Ливерпулю". Сумма его трансфера составит 35 миллионов евро, согласно информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.
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