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Ливерпуль предложил более 100 миллионов евро за звездного плеймейкера из Бундеслиги

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Второе предложение от мерсисайдского клуба

Ливерпуль предложил более 100 миллионов евро за звездного плеймейкера из Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" предложил более 100 миллионов евро за звездного плеймейкера из Бундеслиги.

По информации от журналиста Дэвида Орнштейна из авторитетного издания The Athletic, руководство "Ливерпуля" сделало улучшенное предложение леверкузенскому "Байеру" о трансфере Флориана Виртца. Сейчас "красные" предлагают "фармацевтам" 130 миллионов евро с учетом бонусов за 22-летнего немецкого полузащитника.

Флориан Виртц хочет перейти только в "Ливерпуль". Ранее "Манчестер Сити" вышел из гонки за его трансфер.

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Напомним, что скоро Джереми Фримпонг из "Байера" должен присоединиться к "Ливерпулю". Сумма его трансфера составит 35 миллионов евро, согласно информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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