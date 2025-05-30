Манчестер Юнайтед вынужден будет продать Рашфорда или Фернандеша, чтобы подписать звезду Наполи

Будущее нападающего "Наполи" Виктора Осимхена продолжает оставаться одной из самых горячих тем трансферного рынка.

По информации Foot Mercato, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании 26-летнего нигерийца, однако "красные дьяволы" вынуждены были бы продать Маркуса Рашфорда или Бруно Фернандеша, чтобы позволить себе годовую зарплату нигерийца.

Несмотря на интерес "Манчестер Юнайтед" к Осимхену, наиболее вероятным направлением для футболиста является Саудовская Аравия. Игрок уже согласовал личные условия с "Аль-Хилялем" по трехлетнему контракту, согласно которому он будет зарабатывать невероятные 40 млн евро в год.

Добавим, что в этом сезоне на счету Осимхена 36 голов и 8 ассистов в 40 матчах за "Галатасарай", за который форвард выступает на правах аренды, во всех турнирах.