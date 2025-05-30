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Манчестер Юнайтед вынужден будет продать Рашфорда или Фернандеша, чтобы подписать звезду Наполи
Будущее Осимхена пока неизвестно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее нападающего "Наполи" Виктора Осимхена продолжает оставаться одной из самых горячих тем трансферного рынка.
По информации Foot Mercato, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании 26-летнего нигерийца, однако "красные дьяволы" вынуждены были бы продать Маркуса Рашфорда или Бруно Фернандеша, чтобы позволить себе годовую зарплату нигерийца.
Несмотря на интерес "Манчестер Юнайтед" к Осимхену, наиболее вероятным направлением для футболиста является Саудовская Аравия. Игрок уже согласовал личные условия с "Аль-Хилялем" по трехлетнему контракту, согласно которому он будет зарабатывать невероятные 40 млн евро в год.
Добавим, что в этом сезоне на счету Осимхена 36 голов и 8 ассистов в 40 матчах за "Галатасарай", за который форвард выступает на правах аренды, во всех турнирах.
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