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Манчестер Юнайтед вынужден будет продать Рашфорда или Фернандеша, чтобы подписать звезду Наполи

Англия

Будущее Осимхена пока неизвестно

Манчестер Юнайтед вынужден будет продать Рашфорда или Фернандеша, чтобы подписать звезду Наполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее нападающего "Наполи" Виктора Осимхена продолжает оставаться одной из самых горячих тем трансферного рынка.

По информации Foot Mercato, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании 26-летнего нигерийца, однако "красные дьяволы" вынуждены были бы продать Маркуса Рашфорда или Бруно Фернандеша, чтобы позволить себе годовую зарплату нигерийца.

Несмотря на интерес "Манчестер Юнайтед" к Осимхену, наиболее вероятным направлением для футболиста является Саудовская Аравия. Игрок уже согласовал личные условия с "Аль-Хилялем" по трехлетнему контракту, согласно которому он будет зарабатывать невероятные 40 млн евро в год.

Добавим, что в этом сезоне на счету Осимхена 36 голов и 8 ассистов в 40 матчах за "Галатасарай", за который форвард выступает на правах аренды, во всех турнирах.

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Наполи Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш Маркус Рашфорд Виктор Осимхен
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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